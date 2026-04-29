「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）阪神先発の才木浩人投手（２７）は自己ワーストタイの２回６安打６失点（自責点５）で降板。デイリースポーツ評論家・井川慶氏（４６）は「吉村投手にフォアボール。これが非常に痛かった」と指摘した。◇◇才木投手は二回に６失点して降板となりましたが、まず流れとして、佐藤輝選手の失策、森下選手と福島選手がお見合いのような形となって許したヒットなどもあり、