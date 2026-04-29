俳優の藤原紀香（５４）が２８日、大阪市内で、出演する舞台「罠」の大阪公演（７月４、５日・森ノ宮ピロティホール）の取材会に出席した。主演の上川輶也（６０）ら６人の俳優によるサスペンス推理劇。藤原は行方不明になった妻・エリザベート役を演じる。２年ぶりの再演に「６人だけの会話劇。私のひとつのミスで、他のアクターがとんでもないことになる。稽古から本番が終わるまで、私の中でもヒリヒリしている」と緊