女優の小川知子（77）が28日、自身のインスタグラムを更新。同じ年の大物女優と思わぬ場所で偶然会ったことを明かした。「ミコちゃんとバッタリー音無美紀子さんと、ナントなんとニトリでバッタリ」とつづり、女優の音無美紀子とのツーショットを公開。「びっくりした時間調整で入ってブラブラして帰ろうと思ったところで出会ったのです」と明かした。「中々会えなかったので嬉しい」と小川。「まさに井戸端会議でぺちゃ