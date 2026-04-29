広島から武道館への道を切り開く−。メジャーデビュー１１年目を迎えたシンガー・ソングライターのＨＩＰＰＹ（４５）がこのほど、デイリースポーツ中国本部を訪れ、５月６日に広島市中区のライブハウス・ＣＡＶＥ−ＢＥでスタートする全国ツアー「ＲＯＡＤＴＯ武道館ＴＯＵＲ」への思いを語った。地元広島で５日連続ライブでスタートするツアーは、８月１５日に福山市のふくやま芸術文化ホールリーデンローズでのファイナ