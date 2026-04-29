音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。「長女が中学生になり週6お弁当生活スタート」と近況を伝え、“9日分”の手作り弁当を並べたコラージュ写真を公開した。【写真】彩り豊かなおかずがぎっしり！中1長女への“9日分”の手作り弁当披露の高島彩「苦行かと思われたお弁当作りも今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが2週間たって既に