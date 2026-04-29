【WWE】RAW（4月27日・日本時間28日／テキサス・ラレド）【映像】タップしても止めない美人レフェリー日本人女子が挑んだタイトル戦の終盤、リング下から一本の手が伸びた。レフェリーの死角を突いた介入。試合後にはタップしてもなお解かれぬ「サブミッション地獄」で、会場には怒号と悲鳴…ネットでは美人レフェリーへの批判の声も殺到。そして不在のもう1人の日本人女子レスラーを「リングに戻せ」コールまでが入り混じる異様