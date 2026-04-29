人気歌手のテイラー・スウィフトさんが、自身の声や写真を商標登録申請したことがわかりました。生成AIによる無断利用を防ぐ狙いがあるとみられます。アメリカメディアによりますと、テイラー・スウィフトさんは24日、アメリカ特許商標庁に、ステージ上の写真1点と、「こんにちは、テイラー・スウィフトです」などと話す音声、あわせて3点の商標登録を申請したということです。有名人の声そのものを商標とするのは珍しいケースで、