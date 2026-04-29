【その他の画像・動画等を元記事で観る】『名探偵プリキュア！』のキャラクター・イメージソング集が発売決定！キュアアンサー(CV：千賀光莉)、キュアミスティック (CV：本渡楓)や、キュアアンサー＆キュアミスティックのキャラクターソングなど全15曲収録！また、主題歌歌手の石井あみ・熊田茜音・増井優花が歌うイメージソングもこの１枚に。初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」を封入。●リリ