俳優の安達祐実さん（44）が2026年4月27日に自身のインスタグラムを更新し、自身の近影を公開した。コメント欄では、「ずっと若々しくて可愛くて憧れます」「少女にしか見えん」などの声が寄せられている。「新しい髪型最高にかわいいです」安達さんは27日の投稿で、東京・小金井市の野外博物館「江戸東京たてもの園」に行ったことを報告。そして、同館にある屋外展示物「都電7500形」の中で撮影したとみられる1枚の写真を公開した