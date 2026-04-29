ドライバーショットのスライスを和田泰朗のキープレフト理論で解決する方法 「練習ではできるけど、コースではできない」をスッキリ解消!ミスショットの解決は「キープレフト理論」にまかせろ! 「キープレフト理論」は、スウィングを「斜めの棒を斜めに動かす運動」と考え、クラブを身体の左側にキープするメソッド。今回は、この理論の実戦編。ラウンドでのドライバーとアプロ&#12