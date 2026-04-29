“デキるオレ”のマウント系地雷ワード『よーし、今日は家族サービスしてやるかぁ！』 サービスという言葉に秘めた家族への姿勢 休日、家族全員がそろったリビングで、すっくと立ち上がった夫がややハイテンションに言い放ちがちなひと言。夫目線では「家族に無料奉仕をする」という感覚かもしれませんが、妻としては、家族のために尽くすというのは当然のこと。 やはり、ここでも