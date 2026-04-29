▼徳島県（徳島地方気象台・２９日５時）【北部】くもり【南部】くもり▼香川県（高松地方気象台・２９日５時）【香川県】くもり▼愛媛県（松山地方気象台・２９日５時）【中予】くもり【東予】くもり【南予】くもり▼高知県（高知地方気象台・２９日５時）【中部】くもり【東部】くもり【西部】くもり