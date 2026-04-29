多摩動物公園（東京都日野市）で昨年１２月、一時脱走したタイリクオオカミのメス「スイ」（３歳）が赤ちゃん３頭を産んだ。脱走後の２月に妊娠し、今月２６日朝に無事に出産したという。同園の発表によると、スイは２０２３年にスイスの動物園で生まれ、翌年に多摩動物公園に来た。２５年にはオスの「カヨラン」（９歳）も来園し、ペアになるよう飼育舎で同居していた。スイは昨年１２月２８日朝、展示スペースの擁壁（高さ