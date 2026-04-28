近年、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）という考え方が広まりつつあります。ACPとは「患者さんが将来の医療やケアについて前もって考え、家族や医療従事者と話し合い、希望を共有しておく取り組み」のこと。在宅医療の現場では、患者さんの希望に沿った最適なケアを提供するために、このACPが非常に重要な役割を果たします。そこで、ACPは一度決めたら変更できないのかや、進めるうえでのポイントなどについて、医療法人明医