韓国プロサッカーKリーグで、1部と2部を問わず“後味の悪い光景”が各地で見られている。【写真】“後ろから体当たり”され脊椎負傷…担架で運ばれる日本人選手4月26日、蔚山文殊（ウルサン・ムンス）サッカー競技場で行われたKリーグ1（1部）第10節では、アウェイチームの大田（テジョン）ハナシチズンがホームチームの蔚山HD FCを4-1で破った。この日、大田の日本人MF石田雅俊は先発出場して1ゴール1アシストの大活躍を披露した