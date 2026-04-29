中国のSNS・小紅書（RED）に27日、「東京ディズニーで指輪をなくしたら何と見つかった！」との投稿があった。投稿者の女性は「その日、ホテルに帰ってお風呂に入ろうと思った時に、指輪がないことに気付いた。最初は夕食を食べた店で落としたのかと思ったけど、（スマホの）アルバムを見返したらディズニーにいた夜の時点ですでになくなっていた。午後の写真ではまだしていたけど、アトラクションに乗った後になくなっていた。乗っ