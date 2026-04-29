本拠地マーリンズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板する。野手としての出場はなく投手に専念。発表された打順にファンは驚いている。大谷は今季、投手として4試合に先発登板し2勝0敗。24イニングを投げて25奪三振、防御率は0.38をマークしている。15日（同16日）の本拠地メッツ戦でドジャース移籍後は初の投手専念。22日（同23日）の敵地ジャイアンツ戦では投打二