ロンドン・マラソンで異次元レコード26日に行われたロンドン・マラソンは歴史的レースとなった。男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が、史上初の2時間切りとなる1時間59分30秒の世界新記録で優勝。レース翌日、衝撃発言が飛び出した。サウェは中間点を1時間0分29秒で通過すると、後半にペースを上げた。30〜35キロを13分54秒、35〜40キロを13分42秒とギアチェンジ。ラスト2.195キロは1キロ2分40秒ペースとさらに加速し、ゴ