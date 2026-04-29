ヤクルトの山野はここまで4試合に先発登板し4勝0敗。29日の阪神戦に勝って、5戦5勝に伸ばせば、チームでは58年金田正一（9戦9勝）、15年山中浩史（6戦6勝）に次ぎ11年ぶり3人目、左腕では金田以来68年ぶり2人目になる。阪神戦は今季初めての登板。昨年までこのカードは通算6試合に登板し2勝1敗と勝ち越し。23年8月13日に京セラドームで敗れたが、24年9月28日、25年9月21日といずれも神宮で勝利を挙げている。阪神戦の通算被