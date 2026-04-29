ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が27日、再調整を理由に2軍に落ちた。高卒4年目で初のキャンプA組（1軍）スタートから開幕1軍入りを果たし、主に代走、外野守備要員だった。快足かつ強肩は今後も期待されており、いったんは打席を稼ぐためにファームに行き打撃の状態を上げるらしい。「フレンチトーストが食べたいっすかね」これが、別れの言葉となった。1メートル86、83キロの腰の位置が超高い、彫刻のような体型