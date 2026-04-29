FCC（アメリカの連邦通信委員会）はABCテレビに対し、放送免許の更新申請を前倒しで行うよう命じました。番組でトランプ大統領の妻、メラニア夫人に言及した内容をめぐる報復との見方があります。FCCは28日、通信法やFCCの規則で定める「違法な差別の禁止」にABCテレビが違反している可能性を調査する一環として、本来の更新時期を待たずに免許更新の申請を求める決定を下しました。FCCが放送局の免許更新を早めることは異例ですが