◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月28日、東京ドーム）移籍後、初勝利を狙った巨人の則本昂大投手でしたが、広島打線につかまり、5回98球を投げ、12安打1四球6失点で降板しました。「先制点を与えた事、ビッグイニングを作ってしまった事、長いイニングを投げられなかった事、とにかく反省点が多いピッチングになってしまい、申し訳ないです」とコメントしていましたが、杉内俊哉投手チーフコーチは「外を狙ったのが中に入って