◆ 大矢氏「ワンチャンスをものにした」真中氏「上手く対応している」と称賛日本ハム・カストロが28日に一軍復帰。西武戦に「6番・中堅」で先発出場し、ソロ本塁打を含む2安打2打点の活躍を見せた。チームの連敗を止める豪快な本塁打を放ったカストロ。28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「調子が悪くてファームで調整して、今日再昇格でしっかり結果を出した」と語ると、解説の谷沢健一氏は「