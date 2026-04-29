Image: Bright DIY この記事は2026年1月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。旅行先や屋外で子供と遊んでいるとき、はたまたツーリング中など動いているその瞬間をにサッと動画に収めたいと思ったことはないですか？スマホでも手軽にできますが、今回はハンズフリーで味のある動画撮影が可能な小型