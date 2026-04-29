◆ 大矢氏「佐藤の打撃は捨てがたい」正捕手争いを打撃で制するか？ロッテは28日、楽天と対戦し3−1で勝利した。5回に佐藤都志也の適時打で先制した。今季9試合目の先発マスクで、2試合連続の先制打を放った佐藤。28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「昨年は寺地隆成が捕手として70試合以上出ていたが、今は佐藤と松川虎生で争っている所だ」と指摘すると、解説の大矢明彦氏は「いる人でいろい