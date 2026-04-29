Image:t-fal.co.jp この記事は2026年3月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 T-Fal（ティファール）のタンブラー「カフェ トゥ ゴー マグ ミルク 450ml」は、チェック済みですか？保温・保冷機能が備わっていることはもちろんですが、デスクワークが多い人や飲み口にリップメイクがつくのを