ワードローブを賢く更新するなら、狙い目は【ZARA（ザラ）】のセールかも。これからの時季にまだまだ使えるおしゃれなパンツが、なんと40%OFFのお買い得価格に値下げ中。デザインやシルエットに個性があり、コーデに変化をつけてくれそうなアイテムをセレクトしました。 動きのあるキュロットでマンネリ回避にも◎ 【ZARA】「アジャスタブルヘムキュロットパンツ」\3,590（税込・セール価