我が子の対人関係において「友達に仲間外れにされたらどうしよう」「嫌な思いをして傷ついたら可哀想」など、親の不安は尽きないものだ。かばのきさんが投稿した漫画「子供って強いわ」は、そんな親の心配を鮮やかに飛び越えていく娘の姿を描いている。 【漫画】「子供って強いわ」を読む それは作者の4歳の娘・こつぶちゃんが、友達の家に遊びに行った時のこと。しかしその日は、友達が自分のおもちゃを頑なに渡してくれず、こ