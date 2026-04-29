歌手で女優、タレントの本田理沙が26日、自身のインスタグラムを更新。先輩歌手が出演した公演を訪れたことを報告した。 【写真】今ではダンディーな紳士にアニキな雰囲気は変わってない アップした3ショットは歌手で俳優の嶋大輔、歌手・矢吹薫に挟まれて、ギャルピースする姿。嶋と矢吹は25日に福岡・久留米で行われた「銀蝿一家祭 ～令和八年・春の陣～」に出演していた。嶋はロックバンド・横