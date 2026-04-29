西武台3年生FW阿部貴史4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプリンスリーグ関東2部から。4試合で1勝2敗1分けの8位につける西武台高校の最前線には背番号4のストライカー・阿部貴史がいる。第3節の鹿島学園戦で掴んだ今季リーグ初勝利に2ゴールで貢献したFWの『ストライカー へのこだわり』は相当強かった。その理由をひも解い