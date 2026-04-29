前田大然と旗手怜央は今夏でセルティック退団かスコットランド1部セルティックは、今夏の移籍市場で歴史的な規模のチーム再建を迫られる可能性がある。現地メディア「The Celtic Bhoys」が報じている。今季は3人の監督が交代で指揮を執るなど、クラブにとって「興味深くも困難なシーズン」となっており、最大で19人の選手がクラブを離れる可能性があると伝えている。その流出候補の中には、日本代表FW前田大然の名前も含まれて