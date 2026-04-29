☆中日―ＤｅＮＡ（１４：００・バンテリンドーム）中日＝桜井、ＤｅＮＡ＝島田新人２人が先発する。ここまで中日の桜井は４試合に登板して０勝２敗、ＤｅＮＡの島田はプロ初登板。ともに初勝利を狙う。このカードで新人同士が先発で投げ合うのは、２０２０年６月２５日（横浜）以来、６年ぶり。前回は中日の岡野祐一郎、ＤｅＮＡの坂本裕哉が、そろってプロ初登板。５回を５失点で黒星の岡野に対して、６回を無失点に抑えた坂