◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）伝統の長距離Ｇ１、第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都）で、ヴェルミセルが７３年ぶりの牝馬Ｖを狙う。アクアヴァーナル、ホーエリートを含めた３頭が、１９５３年のレダ以来となる快挙を目指す。初めての海外挑戦だったサウジアラビアのレッドシーターフＨで１１着。遠征明けだが、１週前にＣＷコースで３頭併せを行い、６ハロン８１秒０―１１