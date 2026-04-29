プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が対戦するスーパーファイトまで、あと３日となった。４階級制覇の尚弥に対し、挑戦者の中谷は３階級を制覇。ともに３２戦無敗という両雄を、元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者で、ＫＯＤＬＡＢジムの内山高志会長（４６）が、独自の視点で徹底比較。勝敗の行方に