◆米大リーグメッツ―ナショナルズ（２８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのＣ・メンドサ監督（４６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ナショナルズ戦の試合前会見に臨み、フィリーズのＲ・トムソン監督（６２）が“電撃解任”されたことについて言及した。地元局「ＳＮＹ」がその様子を公開した。「それが現実だよ。（前レッドソックス監督のコーラ氏を含めて）２人に起きたことはつらい。