HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、常に安定したパフォーマンスで評価されてきたAYANA（桑原彩菜）が、コーチから「つまらない」という衝撃的な言葉を突きつけられた。【映像】つまらないと酷評された実際のダンス『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を