わくわく顔で走る2匹の犬の様子が、SNSで話題となっている。【映像】2匹並んで走っている様子（実際の映像）小雨の土曜朝。代々木公園を、2匹のオーストラリアン･ラブラドゥードルが駆け抜ける。黒いジジちゃん（5歳）と白いゾロリくん（4歳）だ。性格はまったく違うそうだが、普段から、こうして一緒に遊ぶ仲良しコンビ。この日も、「お散歩、楽しい！」。そんな気持ちが伝わってく