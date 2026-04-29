バイエルンは28日、チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグでパリ・サンジェルマン（PSG）に4−5で敗れた。バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、『Amazon Prime』を通して、試合を振り返った。6年ぶりの優勝を目指すバイエルンが、昨季王者PSGの本拠地『パルク・デ・プランス』に乗り込んだゲームは、ハイレベルな乱戦となる。まずは17分、イングランド代表FWハリー・ケインがPKを沈め、バイ