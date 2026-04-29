働く女性に寄り添ってくれる8作品を厳選。いまの自分にフィットする一冊に、きっと出合えるはず。背中を押してくれるマンガという処方箋「どの作品も自分の中にインストールされていて、何度も脳内で反芻してきた“人生の教科書”のような存在です」と語るのは、選者であり、マンガ研究者のトミヤマユキコさん。単なるエンタメにとどまらず、心や行動に変化をもたらしてくれるのが、マンガの大きな魅力だそう。「“他人事”として