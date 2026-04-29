“国立大出身で教員免許も持つ才媛”の谷碧が、28日発売の『週刊SPA!』5月5・12日合併特大号の人気企画「グラビアン魂」に登場した。デビュー2年目ながら、確かな存在感で誌面を彩っている。【写真】風なびく髪から儚げな表情をのぞかせる谷碧谷碧は1998年、岩手県生まれ。国立大学を卒業し、教員免許を取得している異色の経歴を持つグラビアアイドルだ。知性とルックスを兼ね備えた存在として注目を集め、DVD『女神の誘惑』も