千賀滉大投手（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、メッツは28日、千賀滉大投手が腰椎の炎症のため、15日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。27日にさかのぼって適用される。同投手は先発して三回途中3安打3失点、4四死球で敗戦投手になった26日のロッキーズ戦後、体の不調で検査を受けることを明かしていた。メジャー4年目の今季は5試合の登板で0勝4敗、防御率9.00。11日のアスレチックス戦と17日のカ