仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（中国語版）は27日、「日本が殺傷能力のある武器輸出を解禁したことは、日中関係にどのような影響を与えるのか？」との記事を掲載した。日本政府は4月21日、防衛装備の海外輸出ルールを定める「防衛装備移転三原則」とその運用指針を改定し、殺傷能力を持つ装備の輸出を原則として可能とした。これは戦後長く維持されてきた武器輸出抑制政策の大きな転換であり、日本の安全保障