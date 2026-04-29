「バッティング練習、ティーバッティングではめちゃくちゃいいので、あとはゲームで。試合でピッチャーが投げるボールで同じスイングができれば、打てると思います」試合前練習でも鋭い当たりを飛ばしていた中で、ロッテ・池田来翔が28日の楽天戦、今季10打席目で嬉しい今季初安打を記録した。ファーストの守備から途中出場した池田は3−0の8回無死一塁の第1打席、渡辺翔太が投じた初球を振り抜いた打球はセンター前に抜けて