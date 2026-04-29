5月モスクワで行われる軍事パレードに、戦車や装甲車などの隊列は参加しないことになりました。ロシア国防省の発表によりますと、5月9日にモスクワの赤の広場で軍事パレードは実施するものの、戦車やミサイルの発射車両など軍事装備の隊列は参加しないということです。理由については、現在の作戦状況によるものとしています。一方、航空部隊の曲芸飛行は例年通り行われ、Su−25攻撃機も飛行するということです。ロシアでは毎年5月