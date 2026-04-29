「あの日は忘れもしない」お笑いタレントの明石家さんまが、占い師として一世を風靡した細木数子さんとのエピソードを明かした――。明石家さんま○Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の話題に25日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、細木さんの人生を描いたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の話題に。すると、さんまは、「そういえば、細木数子さんが。朝10時ぐらいやったっけな? 2階の日本