正しいショルダーストロークを体感することでパット数は減らせるとは 肩は上下動させず背骨を軸に横回転 前回の疑似体験でショルダーストロークの動きを理解したら、今度はパターを持ってショルダーストロークの動きを確認してみましょう。イスに座って背筋を伸ばし、両ヒジを軽く曲げ、パターを体の正面で、グリップの延長線がすっぽり腕の中に隠れるようにして、パタ&#1254