トップまでクラブを振り上げないことが大事な理由 肩が45度回ったところでテークバックは終了 ●腰を過ぎたあたりからクラブは惰性で上がるテークバックでもうひとつ大事なことは、トップまで目一杯クラブを振り上げようとしないことです。 トップまで肩を回し続けると、クラブを身体で戻すことができなくなり、振り遅れるからです。 具体的には、クラブが地面と平行の位置、肩の角度でいえば約45度まで回った