NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4608.40（-85.30-1.82%） 金６月限は大幅続落。時間外取引では、イラン戦争の長期化懸念で原油価格が再度、上伸の動きが警戒されアジア時間から売り優勢。欧州時間に入ると、ニューヨーク原油時間外取引で期近６月限が１００ドル台に乗せる上昇となったことを嫌気し、約１００ドル安まで下落。日中取引に入り、序盤に下げ幅を縮小したが、戻り売りを浴び、再度１００ド