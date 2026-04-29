NY原油先物6 月限（WTI）（終値） 1バレル＝99.93（+3.56+3.69%） ニューヨーク原油は大幅続伸。アジア時間の時間外取引から買い優勢となり、小幅続伸。アジア時間の午後に入り、ジリ高となり、期近６月限は９８ドル台後半まで上昇。欧州時間に入ると、米国・イランの和平交渉に進展がなく、ホルムズ海峡の閉鎖の長期化が警戒され、一段高となり、期近６月限は、一時１０１ドル台に乗せた。イランがホルムズ海峡