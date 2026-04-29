今回は、帝王切開をバカにした夫を見捨て、家出した妻のエピソードを紹介します。この人、どこまでバカなの…？「夫と結婚後、わりとすぐに妊娠しましたが、つわりがひどく、出産も難産になり帝王切開になりました。出産で心身ともに本当にボロボロになりましたが、夫は『早く2人目作ろうぜ？』とばかり言ってきて、あきれました。産後、夫は私の体をいたわることもなく、育児や家事も協力してくれず、産後うつになりそうでした。